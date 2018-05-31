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В 14 регионах России восстановили электроснабжение после сильного ветра
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В 14 регионах России восстановили электроснабжение после сильного ветра 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение более чем в 1,6 тыс. населенных пунктов в 19 пострадавших от сильного ветра регионах России, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"По состоянию на 20:00 мск энергоснабжение удалось восстановить в 14 субъектах РФ: 132 муниципальных образования, более 1,6 тыс. населенных пункта с населением около 300 тыс. человек и 223 социально значимых объекта", — сказали в ведомстве.
Всего без света после удара стихии в среду остались более 2 тыс. населенных пунктов с населением 285 тыс. человек в 19 регионах России. По данным МЧС, ветер повалил 500 деревьев, пять билбордов, повредил крыши 122 жилых домов и 33 социально значимых объектов, 82 личных автомобилей. Пострадали 52 человека, в том числе шестеро детей. Один человек погиб.
К ликвидации последствий непогоды привлечены более 1 тыс. человек и 355 единиц техники. «Проведение аварийно— восстановительных работ по восстановлению электроснабжения, а также по очистке городских улиц и дворов от упавших деревьев продолжается», — добавили в МЧС.
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