В 14 регионах России восстановили электроснабжение после сильного ветра

МОСКВА , 31 мая. / ТАСС /. Энергетики восстановили электроснабжение более чем в 1,6 тыс. населенных пунктов в 19 пострадавших от сильного ветра регионах России , сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе МЧС РФ

"По состоянию на 20:00 мск энергоснабжение удалось восстановить в 14 субъектах РФ: 132 муниципальных образования, более 1,6 тыс. населенных пункта с населением около 300 тыс. человек и 223 социально значимых объекта", — сказали в ведомстве.

Всего без света после удара стихии в среду остались более 2 тыс. населенных пунктов с населением 285 тыс. человек в 19 регионах России. По данным МЧС, ветер повалил 500 деревьев, пять билбордов, повредил крыши 122 жилых домов и 33 социально значимых объектов, 82 личных автомобилей. Пострадали 52 человека, в том числе шестеро детей. Один человек погиб.

К ликвидации последствий непогоды привлечены более 1 тыс. человек и 355 единиц техники. «Проведение аварийно— восстановительных работ по восстановлению электроснабжения, а также по очистке городских улиц и дворов от упавших деревьев продолжается», — добавили в МЧС.