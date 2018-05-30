Трех человек спасли сотрудники МЧС при ликвидации пожара в жилом доме на юге Москвы

По данным ведомства, в 17:30 в ведомство поступила информация о задымлении по адресу: ул. Дорожная, д. 32, корп. 1. «Пожарно-спасательные подразделения прибыли оперативно и в 17:57 минут ликвидировали возгорание на площади 8 кв. м. С одного из верхних этажей, где произошел пожар, спасены три человека», — пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.