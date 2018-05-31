В Марий Эл восстановили прерванное сильным ветром электроснабжение

ТАСС , 31 мая. Электроснабжение, нарушенное шквалистым ветром в Марий Эл , восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"По данным на 8:00 мск в целом по республике электроснабжение восстановлено. Могут оставаться единичные случаи отсутствия электричества в частных домах, когда обрывы произошли непосредственно на территории домовладений и подводах к ним. Такие нарушения будут устраняться в течение дня", — сказал представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что стихия оставила без света около 12 тыс. жителей Марий Эл. Непогода затронула практически все города и районы республики. Больше всего пострадали Звениговский, Медведевский, Оршанский, Сернурский и Советский районы. Сильный ветер стал причиной падения деревьев и частичного повреждения крыш зданий и сооружений (максимальная площадь повреждений — до 200 кв. м). В Йошкар-Оле от порывов ветра упало более 20 деревьев, также в результате непогоды пострадала женщина.