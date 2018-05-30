Более 17 тысяч человек в Удмуртии и Марий Эл остались без света 

Более 17 тысяч человек в Удмуртии и Марий Эл остались без электричества из-за непогоды, передает телеканал «МИР 24».
Причиной массовых отключений в республиках стал сильный ветер, который бушует сегодня на европейской части России.
Так, в Удмуртии без электричества остались около 8300 человек. Сейчас в республике проводятся аварийно-восстановительные работы.
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Еще около 9000 жителей остались без света в Марий Эл. Непогода затронула практически все города и районы республики.
Сильный ветер стал причиной падения деревьев и частичного повреждения крыш. Только в Йошкар-Оле от порывов ветра упало более 20 деревьев.
В настоящее время последствия непогоды в некоторых населенных пунктах, в том числе в Йошкар-Оле, практически полностью устранены. В большинстве районов подача электроэнергии будет восстановлена к 22:00.
Ранее сообщалось, что в результате непогоды в Марий Эл пострадала женщина. Ей была оказана медицинская помощь, от госпитализации пострадавшая отказалась.
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