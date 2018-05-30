Незначительные нарушения энергоснабжения зафиксировали в четырех районах Подмосковья

В четырех районах Московской области зафиксировали незначительные нарушения энергоснабжения из-за усиления ветра, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы «Мособлэнерго».

В течение дня в среду в Подмосковье ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, МЧС рекомендует жителям быть внимательными и осторожными на улице.

«Из-за усиления ветра фиксируются незначительные технологические нарушения в четырех районах Подмосковья. «Мособлэнерго» оперативно восстанавливает энергоснабжение», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что диспетчерская служба следит за погодными изменениями. При усилении ветра будет объявлен режим повышенной готовности.

В Московском регионе на 31 мая объявили «желтый» уровень опасности из-за сильных порывов ветра.