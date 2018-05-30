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У российского актера трагически погиб сын
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У российского актера трагически погиб сын
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На Россию напал шторм
News.ru
1 час назад
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News.ru
В одной лишь
Москве
на 16:00 30 мая в результате падения деревьев из-за сильного ветра пострадало шесть человек, из них — двое детей. В других городах всё было ещё более жёстко.
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