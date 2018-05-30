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На Россию напал шторм
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У российского актера трагически погиб сын
У российского актера трагически погиб сын

На Россию напал шторм 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
В одной лишь Москве на 16:00 30 мая в результате падения деревьев из-за сильного ветра пострадало шесть человек, из них — двое детей. В других городах всё было ещё более жёстко.
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