Будет ли вторая волна урагана в Нижнем Новгороде: прогноз Гидрометцентра

Мощный ураган обрушился на Нижний Новгород в среду, 30 мая. Как сообщила корреспонденту ИА «В городе N» начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева, основная волна ураганного ветра уже миновала.

«Ветра такой интенсивности больше не будет. Основная волна пришла», — заверила Мокеева.

Напомним, в результате сильного урагана на улицах с корнем вырывало деревья, рушились крыши зданий, а на Борском мосту ветром перевернуло «Газель».

По информации ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области, непогода продолжит бушевать в Нижнем Новгороде до конца дня.

Фото: vk.com