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Будет ли вторая волна урагана в Нижнем Новгороде: прогноз Гидрометцентра
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Будет ли вторая волна урагана в Нижнем Новгороде: прогноз Гидрометцентра 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Мощный ураган обрушился на Нижний Новгород в среду, 30 мая. Как сообщила корреспонденту ИА «В городе N» начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева, основная волна ураганного ветра уже миновала.
«Ветра такой интенсивности больше не будет. Основная волна пришла», — заверила Мокеева.
Напомним, в результате сильного урагана на улицах с корнем вырывало деревья, рушились крыши зданий, а на Борском мосту ветром перевернуло «Газель».
По информации ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области, непогода продолжит бушевать в Нижнем Новгороде до конца дня.
Фото: vk.com
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