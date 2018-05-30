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Сильный ветер обесточил свыше ста населенных пунктов в России
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Сильный ветер обесточил свыше ста населенных пунктов в России 

Мир24 45 минут назад
Более ста населенных пунктов центральной части России оказались обесточены из-за сильного ветра, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный региональный центр МЧС. Без света остались почти 32 тысячи человек.
Во Владимирской области в зону отключения попали свыше 930 домов в 35 населенных пунктах, в Ивановской — 4,3 тысячи домов в 69 населенных пунктах, пострадала и Нижегородская область. Аварийно-восстановительные работы выполняют 33 бригады энергетиков.
Отметим, что почти во всех регионах ЦФО объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
Ранее сообщалось, что стихия обрушилась на Нижний Новгород (там поврежден Кремль) и Казань. В Москве во время урагана различные травмы получили шесть человек, в том числе двое детей. Сильный ветер также раздул пожар на юго-востоке столицы — там загорелся склад с макулатурой.
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