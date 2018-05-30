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В Татарстане около 35 тысяч человек остались без света из-за непогоды
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В Татарстане около 35 тысяч человек остались без света из-за непогоды 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Около 35,8 тысячи человек в Республике Татарстан остались без электроснабжения из-за сильного ветра, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Отмечается, что в среду с 14.00 из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 25 метров в секунду) происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ОАО «Сетевая компания»).
"Без электроснабжения остаются: часть бытовых потребителей 54 населенных пунктов (около 35800 человек); социально значимые объекты — 45. Мощность отключенных потребителей — 13,5 МВт", — говорится в сообщении.
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, отметили также в министерстве.
О отключении электроэнергии в нескольких населенных пунктах Татарстана ранее в среду сообщало главное управление МЧС России по республике. По данным МЧС, информация о погибших и пострадавших не поступала. Для ликвидации последствий от территориальной подсистемы РСЧС привлечены 108 человек и 39 единиц техники.
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