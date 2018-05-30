В Татарстане около 35 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Отмечается, что в среду с 14.00 из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 25 метров в секунду) происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ОАО «Сетевая компания»).

"Без электроснабжения остаются: часть бытовых потребителей 54 населенных пунктов (около 35800 человек); социально значимые объекты — 45. Мощность отключенных потребителей — 13,5 МВт", — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, отметили также в министерстве.