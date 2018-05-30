Fox: на складе UPS в штате Кентукки произошел взрыв, есть пострадавшие

НЬЮ-ЙОРК , 30 мая. / ТАСС /. Мощный взрыв произошел в среду в одном из складских помещений почтовой компании UPS в американском городе Лексингтон (штат Кентукки), не менее двух человек получили ранения. Об этом сообщила телекомпания Fox News.

По ее данным, взрыв прогремел рано утром. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизням нет. Еще около 10 человек, находившихся на месте происшествия, доставлены в больницы в качестве меры предосторожности.