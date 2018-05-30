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Энергосистема в Подмосковье работает в штатном режиме в условиях сильного ветра
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Энергосистема в Подмосковье работает в штатном режиме в условиях сильного ветра 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сильный ветер не помешал работе системы энергоснабжения в Подмосковье, все работает в штатном режиме, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы министерства энергетики Московской области.
В течение дня в среду в Подмосковье ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, МЧС рекомендует жителям быть внимательными и осторожными на улице.
«Все (система энергоснабжения — ред.) работает в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.
В Московском регионе на 31 мая объявили «желтый» уровень опасности из-за сильных порывов ветра.
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