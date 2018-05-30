Энергосистема в Подмосковье работает в штатном режиме в условиях сильного ветра 

Сильный ветер не помешал работе системы энергоснабжения в Подмосковье, все работает в штатном режиме, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы министерства энергетики Московской области.
В течение дня в среду в Подмосковье ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, МЧС рекомендует жителям быть внимательными и осторожными на улице.
«Все (система энергоснабжения — ред.) работает в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.
В Московском регионе на 31 мая объявили «желтый» уровень опасности из-за сильных порывов ветра.