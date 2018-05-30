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Поваленные деревья и сорванные крыши: по центру России прошел ураган
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Поваленные деревья и сорванные крыши: по центру России прошел ураган 

Мир24 1 час назад
Шесть человек пострадали в Москве из-за сильного ветра, среди них двое детей. Повалены десятки деревьев. Кое-где это привело к транспортным заторам. Ураган прошелся и по другим городам центральной России, сообщает «МИР 24».
В Нижнем Новгороде обошлось без пострадавших. Хотя ураган обрушился в обеденный перерыв, когда многие были на улице. Ветер валил деревья, срывал крыши с домов и переворачивал машины. Последствия непогоды сейчас выкладывают в интернет.
Видно, что пострадали сотни автомобилей. Не повезло и одной из башен знаменитого Нижегородского Кремля. Крыша с нее просто улетела.
Казань стихия тоже не обошла стороной. По городу летали рекламные щиты. Сейчас, чтобы проехать, машинам приходится буквально рассекать волны.
Резкое ухудшение погоды ждут сегодня и в Рязанской области. МЧС уже предупредило жителей региона о дожде, грозах и порывистом ветре.
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