Поваленные деревья и сорванные крыши: по центру России прошел ураган

Шесть человек пострадали в Москве из-за сильного ветра, среди них двое детей. Повалены десятки деревьев. Кое-где это привело к транспортным заторам. Ураган прошелся и по другим городам центральной России , сообщает «МИР 24».

В Нижнем Новгороде обошлось без пострадавших. Хотя ураган обрушился в обеденный перерыв, когда многие были на улице. Ветер валил деревья, срывал крыши с домов и переворачивал машины. Последствия непогоды сейчас выкладывают в интернет.

Видно, что пострадали сотни автомобилей. Не повезло и одной из башен знаменитого Нижегородского Кремля. Крыша с нее просто улетела.

Казань стихия тоже не обошла стороной. По городу летали рекламные щиты. Сейчас, чтобы проехать, машинам приходится буквально рассекать волны.

Резкое ухудшение погоды ждут сегодня и в Рязанской области МЧС уже предупредило жителей региона о дожде, грозах и порывистом ветре.

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