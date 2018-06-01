В Якутии собрали более восьми миллионов рублей для пострадавших от паводка

ХАБАРОВСК , 1 июн — РИА Новости . Более 8 миллионов рублей собрали жители Якутии во время телерадиомарафона для земляков, пострадавших от паводка, сообщает телеканал «Якутия 24».

Ранее сообщалось, что от паводка в Якутии пострадали около 50 населенных пунктов. Ущерб, по предварительным данным, составил почти 1,2 миллиарда рублей. В республике объявлен режим ЧС федерального уровня.

"Общая окончательная сумма, поступившая во время телерадиомарафона, составила 8 297 856 рублей 70 копеек. Деньги будут направлены жителям пострадавших от паводка районов Якутии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что марафон проводился в четверг, 31 мая, с 7.00 до 21.00 местного времени.