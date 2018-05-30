Ураган снес крышу Новгородского кремля и стал причиной пожара

Сильный ураган в Нижнем Новгороде сорвал крыши с домов, повалил деревья и стал причиной пожара в бизнес-центре (возгорание ликвидировали), сообщает nn.ru.

Ураган начался около 12:40 по местному времени. Сообщения о разрушениях поступают из всех районов города, а также Дзержинска, Бора и других муниципалитетов.

От ветра пострадал и Нижегородский кремль: снесло часть крыши, примыкающей к Ивановской башне.

Как пишут очевидцы, стихия повалила деревья, заборы, на одной из улиц разрушила веранду кафе, а пластиковые столы и стулья вынесла на проезжую часть, где ветром оторвало дорожные знаки. Одно дерево вырвало с корнем прямо у детской площадки, сообщила местная жительница Евгения Селезнева

63 населенных пункта в семи районах остались без электроснабжения из-за обрыва проводов. На некоторых улицах, перегороженных упавшими деревьями, образовались автомобильные пробки.

По данным регионального управления МЧС, неблагоприятная обстановка будет сохраняться до первой половины ночи. Начал работу оперативный штаб. Информация о пострадавших уточняется.