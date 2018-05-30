В Москве и других городах Центральной России от сильного ветра пострадали более 10 человек 

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Одиннадцать человек пострадали от сильного ветра в Москве и других городах Центрального и Приволжского федеральных округов, пятеро из них дети. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"В общей сложности пострадали 11 человек, включая пятерых детей. Все они госпитализированы, состояние оценивается как удовлетворительное", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что шестеро человек от шквала пострадали в Москве, в их числе двое детей.
В экстренных службах отметили, что порывы сильного ветра зафиксировали не только в Москве, но также во Владимирской, Ивановской, Кировской, Нижегородской областях, Татарстане, Чувашии и Марий Эл. «В Москве повреждены кровли четырех многоквартирных домов, в Ивановской области — птицефабрики, ветер также повредил крышу театра в Казани», — сообщили в экстренных службах.
В общей сложности уже повалило свыше 120 деревьев, повредило 12 автомашин, обесточены свыше 200 населенных пунктов, более 12 тыс. домов, в которых проживают более 63 тыс. человек.