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МЧС анализирует пробы воздуха в районе крупного пожара на юго-востоке Москвы
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МЧС анализирует пробы воздуха в районе крупного пожара на юго-востоке Москвы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Столичный главк МЧС направил на место пожара на юго-восток Москвы лабораторию для замеров вредных примесей в воздухе. Об этом ТАСС сообщили в пресс— службе столичного главка МЧС РФ.
"Лаборатория ГУ МЧС России уже прибыла на место пожара и приступила к замерам", — сообщили в главке.
На юго-востоке Москвы горит прессованная макулатура на территории мусоросжигательного завода, площадь пожара составляет 500 кв. метров. Огонь быстро распространился из— за сильного ветра. Пожар в настоящий момент тушат 18 единиц пожарно-спасательной техники, противопожарный вертолет Ка-32, а также пожарный поезд.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС России по Москве в 14:20 мск по адресу: улица Южнопортовая, дом 27.
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