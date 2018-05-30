МЧС анализирует пробы воздуха в районе крупного пожара на юго-востоке Москвы

"Лаборатория ГУ МЧС России уже прибыла на место пожара и приступила к замерам", — сообщили в главке.

На юго-востоке Москвы горит прессованная макулатура на территории мусоросжигательного завода, площадь пожара составляет 500 кв. метров. Огонь быстро распространился из— за сильного ветра. Пожар в настоящий момент тушат 18 единиц пожарно-спасательной техники, противопожарный вертолет Ка-32, а также пожарный поезд.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС России по Москве в 14:20 мск по адресу: улица Южнопортовая, дом 27.