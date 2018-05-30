Более 100 населенных пунктов обесточены в ЦФО из-за сильного ветра

МОСКВА , 30 мая. / ТАСС /. Сильный ветер в среду привел к отключению энергоснабжения в более чем 100 населенных пунктах Центрального федерального округа, в которых проживают почти 32 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

"Во Владимирской и Ивановской областях в зону отключения попали 104 населенных пункта, свыше 5,2 тыс. жилых домов, в которых проживают почти 32 тыс. человек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что во Владимирской области без света остались более 930 домов в 35 населенных пунктах. В Ивановской области нарушено энергоснабжение свыше 4,3 тыс. домов в 69 населенных пунктах. В аварийно-восстановительных работах задействовали 33 бригады энергетиков.