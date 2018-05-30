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МЧС: пожар на складе с макулатурой в Москве охватил 350 «квадратов»
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МЧС: пожар на складе с макулатурой в Москве охватил 350 «квадратов» 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Площадь пожара на складе с макулатурой на юго-востоке Москвы увеличилась до 350 квадратных метров, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах столицы.
При этом возникла угроза перехода огня на соседнее здание.
«Площадь пожара составляет 350 квадратных метров. Есть угроза перехода огня на здание ЖБИ. Для защиты строения прибыл пожарный поезд», — уточнили спасатели, работающие на месте пожара.
Ранее СМИ сообщили о возгорании в Печатниках на открытой площадке складированной макулатуры на площади 150 квадратных метров. Для тушения пожара на место ЧП отправился пожарный поезд.
По информации МЧС, пожар возник на складе, расположенном по адресу Южнопортовая улица, дом 27.
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