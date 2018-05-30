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После урагана в Татарстане без света остались несколько тысяч человек
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После урагана в Татарстане без света остались несколько тысяч человек 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
В результате шквала в Татарстане в ряде районов республики произошло отключение электроэнергии. В том числе, нет света в Зеленодольском районе и частично в Зеленодольске. Количество отключенных потребителей уточняется. В Высокогорском районе без электричества остался Алатырь — здесь живут 52 человека. В Казани оперативная группа ПСГ решает вопрос с электричеством в поселке Борисоглебское, где проживают 1500 человек. В Лаишевском районе, в том числе, Кирби и Чистом Озере под отключение попали 339 домов, где проживают 1200 человек (в том числе, 268 детей), отмечено в сообщении ПАО «Сетевой компании». В ликвидации последствий шквала принимают участие 108 человек. Привлечены 39 единиц техники, в том числе, от МЧС России. Информации о пострадавших нет. Однако в Зеленодольске повалены 10 деревьев — повреждения получил 1 автомобиль, а в селе Высокая Гора повреждена кровля одного из домов. Информация предоставлена по состоянию на 15:30 сегодняшнего дня.
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