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Перебоев энергоснабжения Подмосковья в ночь на четверг не зафиксировано
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Перебоев энергоснабжения Подмосковья в ночь на четверг не зафиксировано 

ТАСС 17 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Крупнейшая энергоснабжающая компания Московской области «Мособлэнерго» не зафиксировала значительных перебоев в подаче электричества на территории региона в ночь на четверг, несмотря на сильный ветер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
"Сильный ветер не повлиял на электроснабжение потребителей «Мособлэнерго». Серьезных технарушений не зафиксировано, единичные заявки оперативно исполнялись. Они поступали из сетей в Раменском, Пушкинском и Истринском районах", — заявили в компании.
В пресс-службе добавили, что «Мособлэнерго» может ввести режим повышенной готовности днем в пятницу из-за ожидающегося усиления ветра. «Это будет означать, что к работе приступят все оперативно-выездные бригады и весь персонал, который должен будет нести дежурство до отмены режима», — пояснили в «Мособлэнерго».
Ранее МЧС предупредил о сильном ветре в столичном регионе 31 мая с порывами до 13-18 м/с. В среду энергетики зафиксировали перебои с электричеством в четырех районах Подмосковья.
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