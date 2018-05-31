Перебоев энергоснабжения Подмосковья в ночь на четверг не зафиксировано

МОСКВА , 31 мая. / ТАСС /. Крупнейшая энергоснабжающая компания Московской области «Мособлэнерго» не зафиксировала значительных перебоев в подаче электричества на территории региона в ночь на четверг, несмотря на сильный ветер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Сильный ветер не повлиял на электроснабжение потребителей «Мособлэнерго». Серьезных технарушений не зафиксировано, единичные заявки оперативно исполнялись. Они поступали из сетей в Раменском , Пушкинском и Истринском районах", — заявили в компании.

В пресс-службе добавили, что «Мособлэнерго» может ввести режим повышенной готовности днем в пятницу из-за ожидающегося усиления ветра. «Это будет означать, что к работе приступят все оперативно-выездные бригады и весь персонал, который должен будет нести дежурство до отмены режима», — пояснили в «Мособлэнерго».