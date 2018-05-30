Энергетики зафиксировали перебои с электричеством в четырех районах Подмосковья

МОСКВА , 30 мая. / ТАСС /. Крупнейшая энергораспределительная компания Московской области «Мособлэнерго» зафиксировала незначительные перебои с электричеством в четырех муниципалитетах региона. Об этом в среду ТАСС сообщил представитель пресс-службы компании.

"Из-за усиления ветра фиксируются незначительные технологические нарушения в четырех районах Подмосковья. «Мособлэнерго» оперативно восстанавливает энергоснабжение. Диспетчерская служба следит за погодными изменениями. При усилении ветра будет объявлен режим повышенной готовности", — сообщили в компании.

В среду спасатели предупредили об усилении ветра в столичном регионе с порывами до 20 м/с. Такая погода может сохраниться до 22:00 мск.