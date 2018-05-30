Вертолет МАЦ вылетел на место пожара на юго-востоке Москвы

Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) вылетел на место пожара на юго-востоке столицы, где загорелась макулатура. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Пожарный вертолет Ка-32А Московского авиационного центра вылетел на ул. Южнопортовая, д. 27, где загорелись склады и в данный момент приступил к тушению пожара. Вертолет оборудован водосливным устройством ВСУ-5, которое позволяет сбрасывать на очаг пожара до 5 тонн воды сразу», — сказал собеседник агенства.

Он уточнил, что также на месте ЧС работает передвижной пункт управления Московского авиационного центра.