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Вертолет МАЦ вылетел на место пожара на юго-востоке Москвы
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Вертолет МАЦ вылетел на место пожара на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 29 минут назад
Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) вылетел на место пожара на юго-востоке столицы, где загорелась макулатура. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Пожарный вертолет Ка-32А Московского авиационного центра вылетел на ул. Южнопортовая, д. 27, где загорелись склады и в данный момент приступил к тушению пожара. Вертолет оборудован водосливным устройством ВСУ-5, которое позволяет сбрасывать на очаг пожара до 5 тонн воды сразу», — сказал собеседник агенства.
Он уточнил, что также на месте ЧС работает передвижной пункт управления Московского авиационного центра.
Ранее в МЧС сообщили Агентству «Москва», что на ул. Южнопортовая произошло возгорание макулатуры на площади 150 кв. м. Информации о пострадавших не поступало. Источник в экстренных службах заявил Агентству об увеличении площади возгорания до 350 кв. м. Для ликвидации огня привлечен пожарный поезд.
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