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Три вертолета проливают очаги тления на полигоне ТБО в Подмосковье
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Три вертолета проливают очаги тления на полигоне ТБО в Подмосковье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Три вертолета МЧС и Московского авиационного центра (МАЦ) продолжают проливку очагов тления на полигоне твердых бытовых отходов «Часцы» в Одинцовском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Ранее сообщалось об очаговом тлении на мусорном полигоне на площади в один гектар. Открытое горение ликвидировано.
"К тушению привлечены три вертолета — Ка-32 и Ми-8 МЧС РФ и Ка-32 МАЦ — с водосливными устройствами ВСУ-5", — сказал собеседник агентства.
По его словам, вертолеты уже выполнили 62 слива, сбросив на очаги тления 310 тонн воды.
Борьбу с возгоранием на полигоне, расположенном на 49-м километре Можайского шоссе, ведут 79 человек и 33 единицы техники.
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