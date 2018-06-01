Три вертолета проливают очаги тления на полигоне ТБО в Подмосковье

Ранее сообщалось об очаговом тлении на мусорном полигоне на площади в один гектар. Открытое горение ликвидировано.

"К тушению привлечены три вертолета — Ка-32 и Ми-8 МЧС РФ и Ка-32 МАЦ — с водосливными устройствами ВСУ-5", — сказал собеседник агентства.

По его словам, вертолеты уже выполнили 62 слива, сбросив на очаги тления 310 тонн воды.

Борьбу с возгоранием на полигоне, расположенном на 49-м километре Можайского шоссе, ведут 79 человек и 33 единицы техники.