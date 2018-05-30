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Экстренное предупреждение синоптиков: на Пермь надвигается ураган
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Экстренное предупреждение синоптиков: на Пермь надвигается ураган 

АиФ Пермь 43 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
По уточнённым прогнозам в ближайшее часы в Перми и крае ожидаются ураган, шквалистый ветер порывами до 25 метров в секунду, грозы, снег и крупный град.
По данным ГИС-центра ПГНИУ, пока Пермь находится под воздействием тёплого циклона, но в блюжайшие часы ситуация резко изменится. 30 мая во второй половине дня через территорию Пермского края пройдёт холодный фронт. Есть вероятность, что в юго-западных районах края могут пройти сильные шквалы с порывами до 25 метров в секунду. Также в районе 19 часов возможны грозы и усиления ветра в краевой столице.
Сейчас циклон проходит по некоторым регионам, сильные шквалы зафиксировали в Нижнем Новгороде, где порывы достигают 28 метров в секунду, с крыш домов ветром срывает кровли, в Иваново порывы ветра составляют 26 метров в секунду, в Чебоксарах — 20.
Прежде МЧС предупредило о порывах ветра до 22 метров в секунду, но только что уточнило прогноз. По обновлённым данным порывы будут достигать 25 метров, возможен снег и крупный град.
Напомним, в связи с погодными условиями жителям крае рекомендуют без необходимости не выходить из дома. Выходя на улицу не следует приближаться к линиям электропередачи, рекламным щитам, нестационарным объектам.
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