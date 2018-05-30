В Ивановской области из-за грозы без света остались 17 тыс. жителей

МОСКВА , 30 мая. / ТАСС /. Количество жителей Ивановской области , оставшихся без электроэнергии из-за грозы и сильного ветра, увеличилось с 7 до 17 тыс. Без света остается более 250 населенных пунктов, сообщили в среду в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.

"По состоянию на 13:00 без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 252 населенных пунктах области — около 17,1 тыс. человек. К аварийно-восстановительным работам привлечено 72 бригады в составе 144 человек и 72 единиц специальной техники", — уточнили ситуационно-аналитическом центре. Всего в Ивановской области проживает около 1 млн человек.

Причиной массовых отключений электроэнергии в регионе стали гроза и ветер с порывами до 20 м/с. Сообщалось об отключениях в домах 7 тыс. жителей Ивановской области. По данным МЧС, в регионе на 30 мая объявили штормовое предупреждение.