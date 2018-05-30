Ещё
В Ивановской области из-за грозы без света остались 17 тыс. жителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ивановской области из-за грозы без света остались 17 тыс. жителей 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Количество жителей Ивановской области, оставшихся без электроэнергии из-за грозы и сильного ветра, увеличилось с 7 до 17 тыс. Без света остается более 250 населенных пунктов, сообщили в среду в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.
"По состоянию на 13:00 без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 252 населенных пунктах области — около 17,1 тыс. человек. К аварийно-восстановительным работам привлечено 72 бригады в составе 144 человек и 72 единиц специальной техники", — уточнили ситуационно-аналитическом центре. Всего в Ивановской области проживает около 1 млн человек.
Причиной массовых отключений электроэнергии в регионе стали гроза и ветер с порывами до 20 м/с. Сообщалось об отключениях в домах 7 тыс. жителей Ивановской области. По данным МЧС, в регионе на 30 мая объявили штормовое предупреждение.
Непогода бушует и во Владимирской области. Как уточнили ТАСС в пресс-службе «Владимирэнерго», на территории региона из-за сильного ветра происходят локальные отключения электричества в нескольких районах. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды до конца дня в области ожидается шквалистое усиление ветра с порывами 23-28 м/с с грозой и градом.
ТАСС: последние новости
МЧС предупредило о сильном ветре и грозе в Московской области 30 мая Сахалинцы почтили память жертв нефтегорского землетрясения 1995 года СМИ: на Кубе из-за наводнений эвакуировали около 11 тыс. человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ураган разносит Москву. Есть пострадавшие66
Задержан помощник Лукашенко146
Обзор зарубежных СМИ: На Украине объяснили бойню в Донбассе29
«Убийство Бабченко раскрыто за 10 минут»88
Дикие доходы Михалкова поразили народ534
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
05:27
Ураган разносит Москву. Есть пострадавшие
Происшествия
00:19
Москвичам посоветовали отложить поездки по городу
Новости Москвы Погода
00:38
Подруга искусала парня после его решения расстаться
Происшествия Общество
03:06
Россия ответила на санкции
Экономика Статьи
00:45
Стало известно о площади пожара на складе в Москве
Происшествия Пожары
Сестра Стриженова устроила скандал на шоу Малахова
Шоу-бизнес
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
01:42
Медсестра отметелила пациента в Екатеринбурге
Происшествия Общество
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение