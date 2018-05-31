В Ивановской и Владимирской областях без электричества остаются 106 населенных пунктов

ТАСС , 31 мая. Прошедший в нескольких областях Центрального федерального округа циклон с грозами и ветром до 28 м/с оставил без электричества в среду более 30 тыс. человек, два ребенка пострадали. В большинстве районов последствия непогоды устранены, но на утро четверга без электроэнергии остаются жители 106 населенных пунктов в Ивановской и во Владимирской областях, сообщили ТАСС в оперативных службах регионов. "По состоянию на 7:00 мск остаются неподключенными к электросетям пять муниципальных образований в Ивановской области , это 40 населенных пунктов, то есть 550 домов с населением 1,783 тыс. человек, в том числе 370 детей", — рассказали в ГУ МЧС по Ивановской области. Ивановские метеорологи прогнозируют в четверг ветер до 18 м/с и температуру воздуха до 11 градусов тепла. По данным ГУ МЧС по о Владимирской области, из-за падения деревьев, вызванных сильным ветром до 28 м/с дождем, грозой и градом, пострадали два ребенка: девочка 2005 года рождения из округа Муром и мальчик 2014 года рождения из Собинского района. «С различными травмами дети были доставлены в больницу, угрозы для их жизни нет», — сказали в ведомстве. Как добавили спасатели, без электроэнергии во Владимирской области на утро четверга остаются 66 населенных пунктов в шести районах, над устранением аварийных обрывов электросетей работают 65 бригад: 183 человека и 85 единиц техники. В помощь владимирским энергетикам направлены 10 бригад из Московской объединенная электросетевой компании и 10 бригад из воронежского и белгородского филиалов МРСК Центра . «Сильный ветер до 20 м/с ожидается в регионе и в четверг», — сообщили спасатели.