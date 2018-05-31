Вертолет не может вылететь из аэропорта Красноярского края два дня 

Из аэропорта Диксона местные жители не могут вылететь уже второй день. Люди ожидают рейса в Норильск.
26 человек ожидают вертолет из Норильска. Рейс откладывают по погодным условиям, так как в аэропорту Алыкель города Норильск туман.
«360» связался с местным жителем, который тоже не может вылететь из аэропорта. Александр Казинин пояснил, что рейс должен был вылететь еще вчера, но взлетную полосу не успели расчистить, так как в аэропорту были проблемы со снегоуборочной техникой. У многих срывается намеченный отпуск, люди могут потерять билеты на стыковые рейсы в Москву, Питер, Казань. Мужчина добавил, что неизвестно, когда за ними прилетят и будет ли рейс вообще.
Местные жители часто жалуются на работу местного аэропорта: рейсы задерживают, техника не работает, посадочные полосы занесены снегом.
На данный момент, по его словам, в аэропорту Диксон прекрасная погода.
Известно, что руководство аэропорта связалось с главой Таймыра Ткаченко Сергеем Александровичем. Проблему попытаются решить оперативно.
В аэропорту Якутска экстренно приземлился пассажирский самолет Ан‐24. На на борту воздушного судна были 42 человека, включая четырех членов экипажа. Причиной стало неисправное шасси.