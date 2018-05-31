Вертолет не может вылететь из аэропорта Красноярского края два дня

Из аэропорта Диксона местные жители не могут вылететь уже второй день. Люди ожидают рейса в Норильск

26 человек ожидают вертолет из Норильска. Рейс откладывают по погодным условиям, так как в аэропорту Алыкель города Норильск туман.

«360» связался с местным жителем, который тоже не может вылететь из аэропорта. Александр Казинин пояснил, что рейс должен был вылететь еще вчера, но взлетную полосу не успели расчистить, так как в аэропорту были проблемы со снегоуборочной техникой. У многих срывается намеченный отпуск, люди могут потерять билеты на стыковые рейсы в Москву , Питер, Казань . Мужчина добавил, что неизвестно, когда за ними прилетят и будет ли рейс вообще.

Местные жители часто жалуются на работу местного аэропорта: рейсы задерживают, техника не работает, посадочные полосы занесены снегом.

На данный момент, по его словам, в аэропорту Диксон прекрасная погода.

Известно, что руководство аэропорта связалось с главой Таймыра Ткаченко Сергеем Александровичем . Проблему попытаются решить оперативно.