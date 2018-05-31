Ещё
Вертолет не может вылететь из аэропорта Красноярского края два дня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вертолет не может вылететь из аэропорта Красноярского края два дня 

360tv.ru 34 минуты назад
Из аэропорта Диксона местные жители не могут вылететь уже второй день. Люди ожидают рейса в Норильск.
26 человек ожидают вертолет из Норильска. Рейс откладывают по погодным условиям, так как в аэропорту Алыкель города Норильск туман.
«360» связался с местным жителем, который тоже не может вылететь из аэропорта. Александр Казинин пояснил, что рейс должен был вылететь еще вчера, но взлетную полосу не успели расчистить, так как в аэропорту были проблемы со снегоуборочной техникой. У многих срывается намеченный отпуск, люди могут потерять билеты на стыковые рейсы в Москву, Питер, Казань. Мужчина добавил, что неизвестно, когда за ними прилетят и будет ли рейс вообще.
Местные жители часто жалуются на работу местного аэропорта: рейсы задерживают, техника не работает, посадочные полосы занесены снегом.
На данный момент, по его словам, в аэропорту Диксон прекрасная погода.
Известно, что руководство аэропорта связалось с главой Таймыра Ткаченко Сергеем Александровичем. Проблему попытаются решить оперативно.
В аэропорту Якутска экстренно приземлился пассажирский самолет Ан‐24. На на борту воздушного судна были 42 человека, включая четырех членов экипажа. Причиной стало неисправное шасси.
360tv.ru: последние новости
США заподозрили в сокрытии данных о количестве жертв урагана "Мария" Ураган оставил без электричества около 170 жителей Нижегородской области Режим ЧС введен в штате Мэриленд из‐за наводнения
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрин предсказал массовые сокращения в России237
Разгром бронетехники ВСУ попал на видео106
США грозят устроить России погром290
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко38
Концерт Бузовой обернулся скандалом65
Видео
01:30
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
Защита по делу об «убийстве» Бабченко заявила о провокации
Криминал Происшествия
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
01:12
Предсказатель оделся в футбольную форму
Общество
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение