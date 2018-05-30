Жители Казани сняли на видео «крышесносящий» ураган

Обрушившийся на столицу Татарстана ураган оставил без кровли множество домов — порывы ветра с легкостью отправляли «в полет» крыши и деревянные перекрытия. Ставшие свидетелями разгула стихии жители Казани с риском для жизни сняли на видео буйство природы.

Штормовое предупреждение было объявлено заранее, но столь мощного удара мало к то ожидал. Около двух часов дня начался ливень, затопивший несколько улиц, а вслед за ним Казань принялся терзать сильнейший ветер.

Первыми начали падать деревья и рекламные щиты, затем напора не выдержали крыши домов и заведений — на кадрах видно, как сорванная кровля разлетается по сторонам и приземляется на автомобили.

О пострадавших ничего не сообщается, известно только, что часть районов столицы Татарстана, Зеленодольска и близлежащих поселков остались без света.