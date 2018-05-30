Разрушительный ураган обрушился на Казань: видео

Местные жители жалуются на последствия разгула стихии и делятся видеозаписями в социальных сетях.

Мощнейший ураган обрушился на Казань , в городе бушует сильный ветер, сопровождаемый ливневыми дождями. Очевидцы выкладывают в социальные сети кадры, снятые с места разгула стихии.

Последствия катаклизма катастрофические: вихрь срывает крыши домов и валит деревья, региональное МЧС пишет, что в нескольких районах города отключено электроснабжение, в результате 118 домов остались без света.

Тем временем ураган бушует в столичном регионе, порывы ветра достигают 17 метров в секунду. Повалено несколько деревьев, в Савеловском районе Москвы на женщину упал рекламный щит, она госпитализирована.

В Нижнем Новгороде ураган стал причиной масштабных разрушений. В течение нескольких часов штормовой ветер ломал металлические конструкции, вырывал с корнем деревья. Информация о пострадавших уточняется.