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Разрушительный ураган обрушился на Казань: видео
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Разрушительный ураган обрушился на Казань: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Местные жители жалуются на последствия разгула стихии и делятся видеозаписями в социальных сетях.
Мощнейший ураган обрушился на Казань, в городе бушует сильный ветер, сопровождаемый ливневыми дождями. Очевидцы выкладывают в социальные сети кадры, снятые с места разгула стихии.
Последствия катаклизма катастрофические: вихрь срывает крыши домов и валит деревья, региональное МЧС пишет, что в нескольких районах города отключено электроснабжение, в результате 118 домов остались без света.
Тем временем ураган бушует в столичном регионе, порывы ветра достигают 17 метров в секунду. Повалено несколько деревьев, в Савеловском районе Москвы на женщину упал рекламный щит, она госпитализирована.
В Нижнем Новгороде ураган стал причиной масштабных разрушений. В течение нескольких часов штормовой ветер ломал металлические конструкции, вырывал с корнем деревья. Информация о пострадавших уточняется.
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