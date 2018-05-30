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Ураган повредил кровлю на трех башнях Нижегородского кремля
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Ураган повредил кровлю на трех башнях Нижегородского кремля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Кровля трех башен кремля разрушена во время урагана в Нижнем Новгороде, около километра кровли повреждено над стенами кремля, сообщили РИА Новости в управлении делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области.
30 мая около 12.30 мск в Нижнем Новгороде начался сильный ветер, порывы которого достигали 27 метров в секунду.
"По предварительной оценке ущерба после урагана 30 мая, в Нижегородском кремле повреждено ориентировочно около километра кровли. Нарушена кровля трех башен кремля — Георгиевской, Северной и Белой", — сообщили в управделами правительства региона.
Около 40 деревьев на территории нижегородского кремля получили повреждения. В данный момент ведутся восстановительные работы — спил аварийных деревьев, уборка веток, восстановление клумб.
В целях предотвращения угрозы жизни и здоровью нижегородцев вход в кремль ограничен до утра 31 мая.
Кроме того, из-за упавших деревьев в Нижнем Новгороде было затруднено движение по многим дорогам. Нижневолжскую набережную перегородил рухнувший из-за сильного ветра забор. Было приостановлено движение трамваев по городскому кольцу из-за обрыва проводов. Работа канатной дороги была временно прекращена в связи с неблагоприятными погодными условиями. Кроме того, из-за работ по ликвидации последствий урагана несколько электричек прибыли на железнодорожный вокзал Нижнего Новгорода с опозданием. По всему городу разметало веранды кафе, металлические заборы, огораживавшие стройки, рекламные конструкции.
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