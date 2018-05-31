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Сорванная ветром крыша накрыла пять автомобилей в Нижнем Новгороде
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Сорванная ветром крыша накрыла пять автомобилей в Нижнем Новгороде 

Вести.Ru 45 минут назад
Фото: Вести.Ru
Семь жителей Нижнего Новгорода, в том числе двое детей, попали в больницу в результате разгула стихии — в минувшую среду на город обрушился ураган, с последствиями которого до сих пор борются местные власти. Нанесенный урон оценили в 100 миллионов рублей.
Сильный ветер, порывы которого достигали скорости 28 метров в секунду, оставил без кровли 87 зданий. На записи с камеры наблюдения видно, как сорванная крыша приземляется на пять припаркованных перед офисным зданием на улице Ларина автомобилей. Всего в городе и области было повреждено 70 транспортных средств.
Помощь медиков потребовалась 29 пострадавшим, семерых госпитализировали. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
На данный момент без света остаются более 20 тысяч жителей Новгородской области.
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