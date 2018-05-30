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Здание налоговой на юге Москвы заволокло дымом
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Здание налоговой на юге Москвы заволокло дымом 

360tv.ru 1 час назад
В здании налоговой инспекции на юге Москвы произошло задымление из‐за короткого замыкания. Возгорания не произошло. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу московского главка МЧС.
ЧП произошло на Каширском шоссе в доме № 44, корпус 4. В помещении налоговой произошло короткое замыкание электрического кабеля в электрощитовой на первом этаже. Возгорания не было.
Людей вывели из помещения в целях безопасности. Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в здании начался мощный пожар, из-за которого пришлось выводить около 300 человек. Говорилось, что ЧП произошло в здании межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 24 на Каширском шоссе в Москве.
29 мая в петербургском торговом центре «Пассаж» загорелась крыша. К вечеру огонь локализовали, однако из здания пришлось выводить более 500 человек, 460 из которых — посетители.
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