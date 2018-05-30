Здание налоговой на юге Москвы заволокло дымом

В здании налоговой инспекции на юге Москвы произошло задымление из‐за короткого замыкания. Возгорания не произошло. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу московского главка МЧС.

ЧП произошло на Каширском шоссе в доме № 44, корпус 4. В помещении налоговой произошло короткое замыкание электрического кабеля в электрощитовой на первом этаже. Возгорания не было.

Людей вывели из помещения в целях безопасности. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в здании начался мощный пожар, из-за которого пришлось выводить около 300 человек. Говорилось, что ЧП произошло в здании межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 24 на Каширском шоссе в Москве.

29 мая в петербургском торговом центре «Пассаж» загорелась крыша. К вечеру огонь локализовали, однако из здания пришлось выводить более 500 человек, 460 из которых — посетители.