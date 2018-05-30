«Талибан» захватил афганский уезд на границе с Таджикистаном

Группировка «Талибан» * захватила уезд Дашти-Кала провинции Тахар, который находится на границе с Таджикистаном

Об этом сообщает Ariana News со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что при атаке талибов погибли пять военных, четверо получили ранения.

Также 10 представителей местного ополчения были взяты в плен.

Кроме того, нападавшими были сожжены в уезде здания, принадлежавшие властям.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в афганской провинции Логар в восточной части страны погибли три человека, ещё восемь получили ранения. Ответственность за произошедшее взял на себя «Талибан».