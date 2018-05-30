В США рядом с дамбой сошел оползень

Оползень сошел рядом с дамбой на озере Тахома в штате Северная Каролина в США , власти объявили обязательную эвакуацию людей, сообщает местная метеорологическая служба.

"Оползень затронул дамбу на озере Тахома. Проводится обязательная эвакуация", — сообщила служба в Twitter.

Как сообщает телеканал, эвакуация затронула несколько тысяч человек. Сообщается, что оползень был спровоцирован сильными ливнями.

Директор экстренной службы округа Мак-Дауэлл Уилльям Кехлер заявил, что эвакуация будет продолжаться, пока целостность дамбы не будет проверена.

Сильные ливни пришли на восточное побережье США вместе с субтропическим штормом "Альберто".

В понедельник субтропический шторм "Альберто" обрушился на побережье Флориды. В результате непогоды погибли два человека. Позднее Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщил, что шторм ослаб до уровня тропической депрессии.