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Эвакуация в здании инспекции ФНС на Каширском шоссе прошла из-за короткого замыкания
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Эвакуация в здании инспекции ФНС на Каширском шоссе прошла из-за короткого замыкания 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
В здании на Каширском шоссе произошло короткое замыкание, из-за которого в здании была проведена эвакуация, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях.
«В здании на Каширском шоссе, д. 44, корп. 4 в 12:52 произошло короткое замыкание в электрощитке без последующего возгорания. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были выведены люди», — рассказали в ведомстве.
Ранее источник Агентства «Москва» в экстренных службах сообщил, что инцидент произошел в инспекции Федеральной налоговой службы №24. В общей сложности из здания вывели 300 человек.
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