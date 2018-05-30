Эвакуация в здании инспекции ФНС на Каширском шоссе прошла из-за короткого замыкания

В здании на Каширском шоссе произошло короткое замыкание, из-за которого в здании была проведена эвакуация, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях.

«В здании на Каширском шоссе, д. 44, корп. 4 в 12:52 произошло короткое замыкание в электрощитке без последующего возгорания. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были выведены люди», — рассказали в ведомстве.