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Апокалипсис сегодня. Жуткий ураган снес крыши домов и повалил сотни деревьев в Нижнем Новгороде
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Ураган разносит Москву. Есть пострадавшие

Апокалипсис сегодня. Жуткий ураган снес крыши домов и повалил сотни деревьев в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Дом без крыши в центре Нижнего НовгородаАпокалипсис сегодня. Жуткий ураган снес крыши домов и повалил сотни деревьев в Нижнем НовгородеАпокалипсис сегодня. Жуткий ураган снес крыши домов и повалил сотни деревьев.
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