Апокалипсис сегодня. Жуткий ураган снес крыши домов и повалил сотни деревьев в Нижнем Новгороде

Дом без крыши в центре Нижнего НовгородаАпокалипсис сегодня. Жуткий ураган снес крыши домов и повалил сотни деревьев в Нижнем НовгородеАпокалипсис сегодня. Жуткий ураган снес крыши домов и повалил сотни деревьев.