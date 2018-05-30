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В Лаврово из-за электропроводки сгорела «пятёрка»
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В Лаврово из-за электропроводки сгорела «пятёрка» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Пожар произошёл в селе Лаврово Орловского района накануне, 29 мая, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-21053 поступило в дежурную часть в 16.39. На место происшествия оперативно выехали силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона. В результате пожара «пятёрка» сгорела полностью. Сотрудникам МЧС удалось спасти от уничтожения гараж.
По предварительным данным, причиной стал аварийный режим работы электрооборудования автомобиля. Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС. Материальный ущерб устанавливают специалисты.
Сообщение В Лаврово из-за электропроводки сгорела «пятёрка» появились сначала на РИА 57.
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