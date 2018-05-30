Сильный ливень затопил парижское метро 

Метро Парижа затопило в результате мощного ливня, который обрушился в ночь на среду на французскую столицу. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информационный портал Local.
Воды было столько много, что поезда не могли остановиться на станциях Кремлен-Бисетр и Журден, расположенных на седьмой и 11 линиях соответственно.
Кроме того, была полностью прервана работа первой линии парижского метрополитена. Она до сих пор не восстановлена, отметили в издании.
Из-за непогоды представителям местных властей пришлось эвакуировать 450 человек из здания в коммуне Шатне-Малабри на юго-западе Парижа.
В Омске не прекращающийся несколько дней ливень затапливает дороги, машины и даже подъезды домов. На одной из улиц города вода буквально изнутри наполняет жилую многоэтажку. По словам очевидца, вода льется с девятого по первый этаж, затопив подъезд.