Сильный ливень затопил парижское метро

Метро Парижа затопило в результате мощного ливня, который обрушился в ночь на среду на французскую столицу. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информационный портал Local.

Воды было столько много, что поезда не могли остановиться на станциях Кремлен-Бисетр и Журден, расположенных на седьмой и 11 линиях соответственно.

Кроме того, была полностью прервана работа первой линии парижского метрополитена. Она до сих пор не восстановлена, отметили в издании.

Из-за непогоды представителям местных властей пришлось эвакуировать 450 человек из здания в коммуне Шатне-Малабри на юго-западе Парижа.