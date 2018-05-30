В Иванове провели эвакуацию в детском реабилитационном центре из-за возгорания

В Иванове из детского реабилитационного центра в связи с возгоранием были эвакуированы 20 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Центрального регионального центра МЧС России

«Очаг задымления находился на втором этаже здания на улице Окуловой», — сообщил он.

По словам представителя спасательного ведомства, общая площадь возгорания составила 10 кв. м.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.