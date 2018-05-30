На Ярославль обрушился ураган: хроника дня

Сегодня в Ярославскую область ворвались ураганный ветер и осадки.

— Это происходит из-за перемещения глубокого северо-западного циклона со Скандинавии к юго-востоку, — рассказали метеорологи.

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Спасатели советуют всем обходить стороной старые деревья и плохозакреплённые рекламные конструкции. Также в МЧС прогнозируют большое количество ДТП. Плохие новости и для тех, кто занимается огородом: высока вероятность того, что все посадки будут уничтожены градом.

Какие ЧП случились из-за урагана, мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.