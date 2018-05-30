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В Южное Бутово в частном доме произошёл пожар
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Задержан помощник Лукашенко

В Южное Бутово в частном доме произошёл пожар 

Управа района Южное Бутово 31 минуту назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщает источник в экстренных службах, дин человек погиб в результате пожара, произошедшего в жилом доме в ЮЗАО Москвы.
Пожар произошел в частном доме по адресу: ул. 2-я Павлоградская, д. 29. В результате происшествия один человек погиб. Площадь возгорания составила около 200 кв. м. Как сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице, в 19:39 пожар был локализован. После чего была проведена проливка помещений для устранения повторного горения.
Фото взято: http://bibirevo.mos.ru/upload/medialibrary/61f/pozhar_-mchs.jpg
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