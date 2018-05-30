В Южное Бутово в частном доме произошёл пожар

Как сообщает источник в экстренных службах, дин человек погиб в результате пожара, произошедшего в жилом доме в ЮЗАО Москвы

Пожар произошел в частном доме по адресу: ул. 2-я Павлоградская, д. 29. В результате происшествия один человек погиб. Площадь возгорания составила около 200 кв. м. Как сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице, в 19:39 пожар был локализован. После чего была проведена проливка помещений для устранения повторного горения.

Фото взято: http://bibirevo.mos.ru/upload/medialibrary/61f/pozhar_-mchs.jpg