Из-за усиления ветра в столице дежурят 1,5 тысячи спасателей и пожарных

Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на заместителя начальника столичного главка МЧС Андрея Мищенко.

По его словам, пожарно-спасательный гарнизон Москвы приведен в режим повышенной готовности. В случае необходимости ведомство задействует и оперативный резерв.

Мищенко посоветовал горожанам при сильном ветре находиться в капитальных строениях, на улицах обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

В ближайшие часы в городе усилится ветер, его порывы могут достигать 15–20 метров в секунду. Такая погода может сохраниться до вечера 30 мая. В некоторых районах города пройдет дождь. При сильном ветре МЧС также просит парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Помимо этого, в среду в столице резко упадет атмосферное давление. За сутки оно снизится на 15 пунктов: с 760 до 745 миллиметров ртутного столба. В то же время в городе буде тепло — до 25 градусов.