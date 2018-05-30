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Из-за усиления ветра в столице дежурят 1,5 тысячи спасателей и пожарных
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Задержан помощник Лукашенко

Из-за усиления ветра в столице дежурят 1,5 тысячи спасателей и пожарных 

Москва24 42 минуты назад
Фото: Москва24
Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на заместителя начальника столичного главка МЧС Андрея Мищенко.
По его словам, пожарно-спасательный гарнизон Москвы приведен в режим повышенной готовности. В случае необходимости ведомство задействует и оперативный резерв.
Мищенко посоветовал горожанам при сильном ветре находиться в капитальных строениях, на улицах обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
В ближайшие часы в городе усилится ветер, его порывы могут достигать 15–20 метров в секунду. Такая погода может сохраниться до вечера 30 мая. В некоторых районах города пройдет дождь. При сильном ветре МЧС также просит парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Помимо этого, в среду в столице резко упадет атмосферное давление. За сутки оно снизится на 15 пунктов: с 760 до 745 миллиметров ртутного столба. В то же время в городе буде тепло — до 25 градусов.
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