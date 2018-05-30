Мощнейший ураган обрушился на Иваново: видео

Информация о пострадавших в результате разгула стихии уточняется.

Сильный ураган обрушился на город Иваново . Мощный ветер сорвал дорожные знаки и крыши с домов. По данным местного издания IvanovoNews, стихия буквально за несколько минут повалила деревья. Они упали на припаркованные автомобили, перекрыли проезжую часть. Сообщается также, что одно из деревьев рухнуло на детскую площадку.

Жители города разместили в социальных сетях видео, снятые во время урагана на камеры мобильного телефона. Один из очевидцев зафиксировал искрящиеся из-за сильного ветра провода.

Информация о возможных пострадавших в результате урагана уточняется.