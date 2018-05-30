Ещё
В Самаре на 7-й Просеке горел частный дом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Задержан помощник Лукашенко
Задержан помощник Лукашенко

В Самаре на 7-й Просеке горел частный дом 

Волга Ньюс 47 минут назад
Площадь пожара составила 40 кв. м. По данным чрезвычайной службы, 19 пожарных с помощью четырех спецмашин полностью ликвидировали возгорание в 20:02.
Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Волга Ньюс: последние новости
В Чапаевске ночью 17 человек час тушили крупный пожар в частном доме Ночью в с. Обшаровка больше часа тушили крупный пожар в частном доме В Елховском районе в пятницу вечером ликвидирован крупный пожар
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие доходы Михалкова поразили народ345
Пока вы спали: Переворот в Черногории оплатили рублями96
Украинский министр потребовал «сжечь Москву»86
«Нафтогаз» начал взыскание долга с «Газпрома»24
Россиян оставят без популярного сервиса доставки еды5
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:19
Москвичам посоветовали отложить поездки по городу
Новости Москвы Погода
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
03:54
МЧС выступило с обращением к москвичам
Погода Новости Москвы
Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
Оружие
30:32
«Убийство Бабченко раскрыто за 10 минут»
Украина В мире
00:48
Россиян оставят без популярного сервиса доставки еды
Компании
03:19
Киркоров публично обратился к полиции
Шоу-бизнес
01:05
Дикие доходы Михалкова поразили народ
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение