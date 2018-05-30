В Самаре на 7-й Просеке горел частный дом

Площадь пожара составила 40 кв. м. По данным чрезвычайной службы, 19 пожарных с помощью четырех спецмашин полностью ликвидировали возгорание в 20:02.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.