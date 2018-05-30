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Ураган сорвал крышу с дома культуры
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Ураган сорвал крышу с дома культуры 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Сегодняшний ураган навел шороху в поселке Красное-на-Волге, узнал KOSTROMA.TODAY. Одним порывом ветер снес часть крыши местного дома культуры.
Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в редакции газеты «Красное Приволжье», сейчас на месте работают специалисты МУП ГП «Благоустройство+». Они будут устранять последствия сильного ветра.
К счастью, во время происшествия никто не пострадал.
В само здание ДК вода не попадет — ураган сорвал только оцинковку, перекрытия остались на месте.
Также во время ветра в Красном начался настоящий шишкопад. Поскольку в поселке много хвойных деревьев, ветер сбил с них все шишки.
Непогода бушевала и в Красносельском районе. Сейчас полностью обесточена деревня Шолохово.
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