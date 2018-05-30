Ураган сорвал крышу с дома культуры

Сегодняшний ураган навел шороху в поселке Красное-на-Волге , узнал KOSTROMA.TODAY. Одним порывом ветер снес часть крыши местного дома культуры.

Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в редакции газеты «Красное Приволжье», сейчас на месте работают специалисты МУП ГП «Благоустройство+». Они будут устранять последствия сильного ветра.

К счастью, во время происшествия никто не пострадал.

В само здание ДК вода не попадет — ураган сорвал только оцинковку, перекрытия остались на месте.

Также во время ветра в Красном начался настоящий шишкопад. Поскольку в поселке много хвойных деревьев, ветер сбил с них все шишки.

Непогода бушевала и в Красносельском районе. Сейчас полностью обесточена деревня Шолохово.