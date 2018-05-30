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Лесные пожары начались в Долинском районе Сахалина
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Лесные пожары начались в Долинском районе Сахалина 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Жители населенного пункта Быков Долинского района Сахалинской области заметили утром лесной пожар в километре от села. Об этом сообщило ИА Sakh.com.
На юге от въезда в село Быков около «Черной горы» с утра загорелся лес. В сторону поселка дует довольно сильный ветер. Очевидец пожара считает, что пламя находится слишком близко к поселку и представляет собой угрозу для местных жителей.
Как стало известно, огонь появился на сопке, покрытой бамбуком. Замминистра лесного и охотничьего хозяйства Данила Дударев рассказал, что на место возгорания отправилось районное лесопожарное формирование сразу после сообщения о воспламенении. На данный момент пожарные тушат огонь. На помощь им отправлены дополнительные силы.
Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС Приамурья решила не тушить четыре лесных пожара в Тындинском, Зейском и Селемджинском районах. Причина такого решения в том, что доставку техники и рабочих в места пожаров затрудняют сложность местного рельефа и отсутствие дорог.
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