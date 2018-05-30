В Хабаровском крае сняли угрозу поселку от приближавшегося природного пожара

О приближающемся к поселку Ухта в Ульчском районе края пожаре оперативно-дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по региону стало известно утром в среду. К месту вылетал самолет Бе-200ЧС.

«Угроза от природного пожара для поселка Ухта Ульчского района Хабаровского края была снята. Благодаря совместным действиям наземной группировки и экипажа самолета-амфибии удалось отбить огонь по кромке пожара, приближающегося в сторону населенного пункта», — говорится в сообщении.

Экипаж самолета сбросил на очаги около 60 т воды из ближайшей реки. Одновременно с работой воздушного судна пожар тушили и на земле — всего привлекалось свыше 50 человек, было задействовано 11 единиц техники. Возгорание еще продолжают тушить.

В мае в разных районах Хабаровского края природные пожары уже трижды подступали к поселениям.