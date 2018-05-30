В Чайковском при пожаре в жилом доме пожарные эвакуировали 8 человек

Вечером 29 мая произошёл пожар в квартире дома по улице Горького в городе Чайковский Пермского края . К моменту прибытия первых пожарных подразделений в подъезде было задымление, в квартире на кухне горела мебель. Площадь пожара составила 9 кв. метров.

На пожар реагировали 15 человек личного состава, 5 единиц техники и два добровольца. Звеном газодымозащитной службы на свежий воздух были выведены 8 жильцов. На пожаре пострадавших нет. Установлено, что пожар обнаружил собственник квартиры. Мужчина был на кухне, когда в холодильнике с задней стороны загорелась электропроводка. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. По факту пожара проверка продолжается.