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В Чайковском при пожаре в жилом доме пожарные эвакуировали 8 человек
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В Чайковском при пожаре в жилом доме пожарные эвакуировали 8 человек 

Новости Перми и Пермского края 1 час назад
Вечером 29 мая произошёл пожар в квартире дома по улице Горького в городе Чайковский Пермского края. К моменту прибытия первых пожарных подразделений в подъезде было задымление, в квартире на кухне горела мебель. Площадь пожара составила 9 кв. метров.
На пожар реагировали 15 человек личного состава, 5 единиц техники и два добровольца. Звеном газодымозащитной службы на свежий воздух были выведены 8 жильцов. На пожаре пострадавших нет. Установлено, что пожар обнаружил собственник квартиры. Мужчина был на кухне, когда в холодильнике с задней стороны загорелась электропроводка. Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. По факту пожара проверка продолжается.
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