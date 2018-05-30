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Выживший пилот Ми-2 раскрыл подробности авиакатастрофы
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Выживший пилот Ми-2 раскрыл подробности авиакатастрофы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вертолет Ми-2, пропавший с радаров накануне во время проведения проверки пожарной обстановки в лесу Кыринского района Забайкалья, в тот же день обнаружен спасателями. Находившиеся на борту члены экипажа и пассажир выжили. Правда, вертолет сгорел. В среду, 30 мая, пилот потерпевшего крушения Ми-2 сообщил, что через некоторое время после взлета он обнаружил, что левый двигатель у вертолета работает нормально, а мощность правого заметно падала. В итоге было принято решение садиться. Во время посадки, как сообщает Life.ru во время экстренной посадки воздушное судно царапнуло несущим винтом поверхность земли, а после произошло возгорания двигателей.
Экипаж смог выбраться самостоятельно, а вот пассажиру потребовалась помощь — его придавило. К счастью все обошлось и все находившиеся на борту выжили. Обнаружить пропавший вертолет удалось лишь с воздуха, поскольку сотовая связь на месте крушения не работала, как стало известно позже, а спутниковый телефон остался в кабине.
Фото: pixabay.com.
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