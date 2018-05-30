Трое детей погибли в результате пожара под Саратовом 

Три ребенка погибли при пожаре в Саратовской области. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐секретаря регионального ГУ МЧС Наталию Куличенкову.
Все случилось около 07:00 в частном жилом доме по улице Мясокомбинат.
«После тушения огня пожарные обнаружили в доме бездыханные тела троих детей», — сказала Куличенкова. Причины произошедшего выясняются. Пока неясно, где в момент ЧП были родители погибших детей.
29 мая вечером в селе Солнечное Усть‐Абаканского района республики Хакасия произошел пожар в жилом доме. Предварительной причиной пожара назвали неверное обращение с одним из электроприборов на кухне. Когда спасатели прибыли на место происшествия, там уже горели две квартиры и крыша третьей. Пламя охватило 50 квадратных метров. Тушение осложнило тот факт, что возгорание было обнаружено достаточно поздно.