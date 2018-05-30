Трое детей погибли в результате пожара под Саратовом

Три ребенка погибли при пожаре в Саратовской области . Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐секретаря регионального ГУ МЧС Наталию Куличенкову.

Все случилось около 07:00 в частном жилом доме по улице Мясокомбинат.

«После тушения огня пожарные обнаружили в доме бездыханные тела троих детей», — сказала Куличенкова. Причины произошедшего выясняются. Пока неясно, где в момент ЧП были родители погибших детей.