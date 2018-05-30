Ещё
Трое детей погибли в результате пожара под Саратовом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трое детей погибли в результате пожара под Саратовом 

360tv.ru 29 минут назад
Три ребенка погибли при пожаре в Саратовской области. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐секретаря регионального ГУ МЧС Наталию Куличенкову.
Все случилось около 07:00 в частном жилом доме по улице Мясокомбинат.
«После тушения огня пожарные обнаружили в доме бездыханные тела троих детей», — сказала Куличенкова. Причины произошедшего выясняются. Пока неясно, где в момент ЧП были родители погибших детей.
29 мая вечером в селе Солнечное Усть‐Абаканского района республики Хакасия произошел пожар в жилом доме. Предварительной причиной пожара назвали неверное обращение с одним из электроприборов на кухне. Когда спасатели прибыли на место происшествия, там уже горели две квартиры и крыша третьей. Пламя охватило 50 квадратных метров. Тушение осложнило тот факт, что возгорание было обнаружено достаточно поздно.
360tv.ru: последние новости
Посол РФ в Австралии назвал «топорными» итоги расследования MH17 Прокуратура нашла нарушения в работе медслужбы аэропорта Краснодара Прокуратура привлекла к ответственности главу администрации Холмского района
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки окончания санкций444
Интернет-провайдеры повысят цены с лета98
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию188
Молодая жена разочаровала Задорнова перед смертью6
Россияне решили остаться в России170
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
Оружие
00:24
В убийстве Бабченко нашли «странные» обстоятельства
Криминал
03:40
Российская компания отменяет все рейсы
Компании Общество
05:35
Молодая жена разочаровала Задорнова перед смертью
Шоу-бизнес
00:23
Место стрельбы в Москве сняли на видео
Происшествия Автоспорт
00:31
Участник «Евровидения» рухнул с большой высоты
Шоу-бизнес
00:43
Европа дождалась альтернативы российскому газу
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение